Německý výrobce počítačových čipů Infineon Technologies se dohodl na převzetí amerického výrobce polovodičů Cypress Semiconductor za devět miliard eur (přes 232 miliard korun) včetně dluhu. Firmy to v pondělí uvedly ve společném oznámení. Jde o další velkou transakci v sektoru, který se potýká se zpomalováním růstu, uvedla agentura Bloomberg.

Infineon nabízí za jednu akcii Cypress 23,85 dolaru. Ve srovnání s průměrnou cenou akcií v minulém měsíci to představuje prémii 46 procent.

Akcie Infienonu v reakci oslabují, dopoledne ztrácely skoro pět procent. Na amerických trzích se v době oznámení transakce neobchodovalo.

Zatímco americká firma se soustřeďuje na výrobu mikročipů pro využití v automobilech a v elektronice, německý podnik vyrábí čipy, které kontrolují tok elektřiny v široké škále zařízení, včetně aut, chytrých telefonů nebo větrných turbín.

Podle propočtů Infineonu by akvizice měla do roku 2022 přinést roční úsporu nákladů 180 milionů eur a dlouhodobě by díky synergiím, tedy spolupráci při různých činnostech, měl podnik generovat dodatečné výnosy přes 1,5 miliardy eur.

Vedení obou firem už akvizici schválilo, s dokončením se počítá na přelomu letošního a příštího roku.

Tržní hodnota Infineonu činí kolem 18 miliard eur (465 miliard korun), tržní hodnota firmy Cypress Semiconductor pak 6,5 miliardy dolarů (přes 150 miliard korun).