Pro technologické společnosti z Kalifornie, které se rozhodly získat kapitál v New Yorku, mají burziáni z Wall Street jednoduchý vzkaz. Začněte vydělávat, vzdušné zámky nechceme.

Od roku 2015 se tržní hodnoty veřejně obchodovaných technologických firem propadly pod úrovně před vstupem na burzu v šesti z deseti největších případů. To není dobrá vizitka pro investice do start-upů. Do investování se tak díky burziánům po letech vracet zdravý rozum.