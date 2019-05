Průmyslový holding Czechoslovak Group koupil skupinu firem, mezi které patří největší autorizovaný prodejce vozidel značky Hyundai a druhý nejvýznamnější prodejce značky Mazda v České republice. Získané společnosti za rok 2018 dosáhly obratu ve výši 1,7 miliardy korun. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Součástí akvizice je společnost Hyundai Centrum Praha, která je největším prodejcem vozů Hyundai v České republice, společnosti Hyundai Centrum České Budějovice patří mezi třemi desítkami dealerství značky Hyundai čtvrté místo a třetí společnost, Car Star Praha, jež vznikla v roce 2017, je druhým nejvýznamnějším prodejcem automobilů Mazda na českém trhu. Skupinu doplňuje prodej a půjčovna obytných vozů pod značkou Car-Star. Jan Červinka, který skupinu firem vybudoval, zůstává i po prodeji v čele společnosti jako vedoucí manažer.

"Možnost investovat do provázané skupiny autosalonů nás oslovila. Vnímáme, že vozový park v České republice dosahuje průměrného stáří čtrnácti let a bude potřebovat obměnu, v čemž vidíme obchodní příležitost. Kromě toho existuje synergie s ostatními společnostmi skupiny CSG. Konkrétně už jsme zahájili dodávky nových služebních vozidel do jednotlivých společností skupiny a s výhodnou nabídkou na nákup nového vozidla jsme oslovili i naše zaměstnance," uvedl majitel CSG Michal Strnad. Prodejci doplní výrobce nákladních aut Tatra ve vznikající automobilové divizi CSG.

V současné době se autodealerství postupně zapojují do interních systémů skupiny, přijímají prvky firemní kultury CSG, absolvují pravidelné reportingy. Zároveň dochází ke změně v top managementu, kdy na pozici druhého jednatele k zakladateli společností Červinkovi přichází Miroslav Dorňák, který je zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti CSGM, servisní organizace skupiny CSG.

Portfolio CSG zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Podniky holdingu zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby 25 miliard korun.