Společnost Škoda Auto, která loni vyrobila přes 1,2 milionu vozů, považuje další svoji globální expanzi za svůj stěžejní cíl. "Značka má potenciál prodávat během příštího desetiletí více než dva miliony motorových vozidel," uvádí v obsáhlém rozhovoru pro německý hospodářský list Handelsblatt předseda představenstva a generální ředitel Škody Auto Bernhard Maier.

Jak říká, uvítal by, kdyby byla co nejdříve uvedena do provozu nová továrna, jež by vyřešila zásadní problém – automobilka narazila na kapacitní strop. Rozhodnutí o tom, ve které zemi se postaví, bude přijato na koncernové úrovni. Handelsblatt opakuje předchozí spekulace, že ve finále jsou Bulharsko a Turecko, ale Maier odpovídá, že tuto informaci nemůže potvrdit. "Musíme dozorčí radě koncernu předložit v blízké době fundovaný návrh," vysvětluje Maier.