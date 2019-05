Česká měna, která v květnu oslabila vůči euru na nejnižší úroveň od zhruba poloviny února, se možná v následujících letních měsících z oslabení nezotaví. Myslí si to Tomáš Holub, jeden ze sedmi členů vedení České národní banky (ČNB).

Koruna tento měsíc oslabila až na úrovně kolem 25,88 za euro. V pondělí byl kurz kolem 25,83.

Holub řekl novinářům v pondělí na konferenci pořádané ČNB v Praze, že zatím nevidí nic, co by tento trend slabší koruny "zlomilo v nejbližších dvou třech měsících." Podle něj je tedy možné, že koruna bude v letních měsících "o něco slabší" než kolik předpokládá současná prognóza ekonomických ukazatelů, kterou banka zveřejnila na začátku května. Podle této prognózy předpokládala ČNB ve druhém čtvrtletí kurz kolem 25,5 za euro a posilování do konce roku až na úroveň asi 24,5 za euro.