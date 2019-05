Reklama na tabákové výrobky má stejně jako spam tuhý kořínek. Navzdory všem zákazům a překážkám, které jsou jim kladeny, se objevují znovu a znovu. Nevyžádané e-maily a propagace kouření jsou stejně nesmrtelní jako skotský horal z filmu Highlander v podání herce Christophera Lamberta.

Naposledy potvrdila propagace kouření svou nesmrtelnost tento měsíc. Jelikož tradiční reklama na tabákové výrobky podléhá přísné regulaci, jednalo se o její dosud nepřiznanou formu prostřednictvím osob, které umí využívat sociální sítě, zejména obrázkovou aplikaci Instagram, k vlastnímu zviditelnění. V řeči on-line marketingu jde o influencery (osoby s vlivem), jejichž fotografie a krátká videa sledují statisíce až miliony převážně mladých lidí, mezi nimiž jsou také nezletilí.

Výrobce cigaret Philip Morris International tvrdí, že reklama jeho výrobků necílí na lidi ve věku do pětadvaceti let. Chce tak dokázat, že se dobrovolně podřizuje přísnějším pravidlům, než která platí ve většině zemí světa. Z pohledu zákona se lidé obvykle stávají dospělými v 18 či 21 letech. "Pro nás je naprosto zásadní, aby naše komerční komunikace nemířila na mladistvé," uvedl v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny Jacek Olczak, provozní ředitel Philip Morris, a dodal, že se to týká také tabákových produktů IQOS.