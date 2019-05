Nejhodnotnější značkou na světě je opět Apple s ohodnocením 206 miliard dolarů (4,8 bilionu korun). Následuje Google s hodnotou značky 168 miliard a třetí je Microsoft se 125 miliardami dolarů. I na dalších dvou místech jsou technologické firmy - čtvrtý je Amazon a pátý Facebook. Vyplývá to z nového žebříčku, který sestavuje časopis Forbes.

Apple se na čele žebříčku s názvem The World's Most Valuable Brands umístil i loni. Hodnota jeho značky vzrostla od loňska o 12 procent a poprvé překonala hranici 200 miliard dolarů. Firmě přitom v poslední době klesá prodej přístrojů iPhone kvůli levnější čínské konkurenci. Hodnota Googlu se zvýšila o 27 procent a Microsoftu o 20 procent. Naopak Facebook šest procent hodnoty ztratil.

"Na území Spojených států vznikla řada silných technologických společností, které hrají významnou roli v americké ekonomice. Hospodářství Evropské unie se více spoléhá na automobilový průmysl, v rámci kterého vzniká řada nových technologií. Společnosti jako Apple, Google či Microsoft nám však chybějí," uvedl k žebříčku hlavní ekonom společnosti BHS Štěpán Křeček.

"Značky technologických společností jsou nejhodnotnější na světě. Prvních pět značek má celkovou hodnotu 684,4 miliardy dolarů, což je více než deset státních rozpočtů České republiky," dodává Křeček.

Nejcennější automobilovou značkou na světě je opět Toyota. Japonský výrobce se zároveň umístil na deváté příčce celkového žebříčku s hodnotou 44,6 miliardy dolarů. Toyota patří s roční produkcí přes deset milionů aut do trojice největších výrobců aut světa. Druhou nejvyšší hodnotu mezi automobilkami má Mercedes-Benz, třetí BMW. Obě jsou z Německa.

