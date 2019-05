Druhý největší britský výrobce oceli British Steel byl ve středu nucen vstoupit do likvidace. Podle konkurzního správce však bude firma prozatím pokračovat v provozu. Informuje o tom agentura Reuters. Kvůli finančním problémům podniku je v ohrožení kolem 25 000 pracovních míst.

"Firma v likvidaci pokračuje v činnosti a v dodávkách zákazníkům, zatímco já zvažuji možnosti. Zaměstnanci dostávají mzdy a nadále budou v pracovním poměru," uvedl konkurzní správce.

Podnik se podle agentury AP dostal do likvidace poté, co se mu nepodařilo získat další vládní pomoc. Vláda uvedla, že již pro firmu učinila vše, co bylo v jejích silách, včetně poskytnutí překlenovacího úvěru 120 milionů liber (3,5 miliardy korun). Další podpora by podle vlády byla v rozporu se zákonem.

Majitelem společnosti British Steel je investiční firma Greybull Capital. British Steel zaměstnává kolem 5000 lidí, na firmě navíc závisí dalších 20 000 pracovních míst v dodavatelském řetězci. Společnost Greybull Capital koupila ztrátový podnik v roce 2016 za jednu libru od indické ocelárny Tata Steel.