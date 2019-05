Ministerstvo životního prostředí nevyjme pozemky u Úžic poblíž dálnice D8 ze zemědělského půdního fondu. Automobilka Daimler na nich chtěla postavit největší logistickou halu v Česku. Podle úřadu by to ale znamenalo devastaci půdy. Serveru E15 to sdělila mluvčí MŽP Petra Roubíčková. Automobilka nyní hledá vhodná místa pro sklad i mimo ČR.

Ministerstvo vydalo nesouhlasné závazné stanovisko na konci dubna. "Vynětí tak rozsáhlé plochy ze zemědělského půdního fondu a její zastavění by znamenalo nevratnou devastaci a ztrátu produkčních, ale i mimoprodukčních funkcí půdy. Navíc by realizací záměru došlo k narušení hydrologického režimu území," uvedla mluvčí. Podobné stavby by podle úřadu měly vznikat hlavně na degradovaných půdách.

Proti rozhodnutí se nelze odvolat, je ale možné podat podnět k přezkumu. Zatím to nikdo neudělal. Developerská společnost CTP, která měla centrum stavět, stanovisko ministerstva analyzuje. "Po skončení analýzy bude zvažovat další kroky," sdělil serveru manažer CTP Vladimír Müller.

Sklad náhradních dílů má mít rozlohu 229 tisíc čtverečních metrů, což je více než dvojnásobek plochy distribučního centra společnosti Amazon v Dobrovízi. Lokalita je v územním plánu určena pro průmyslovou zónu, v okolí je několik dalších logistických areálů.

Daimler míní, že rozhodnutí ministerstva projekt výrazně zpozdí, vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu je podmínkou pro udělení stavebního povolení. "Zvažujeme nyní alternativy. Stále máme zájem na vybudování skladu v nějaké lokalitě, a to včetně České republiky," řekl E15 mluvčí české pobočky Daimleru Jan Kuhn.

Se stavbou skladu nesouhlasí okolní obce spojené v iniciativě zvané Koridor D8. Obávají se, že doprava směřující do hal by zhoršila životní prostředí a způsobila dopravní problémy. Členové iniciativy prot například v únoru podali podnět k přezkumu posudku vlivu na životní prostředí (EIA), který loni schválil středočeský krajský úřad.

Sdružení obcí a spolků Koridor D8 vzniklo minulý rok, zastupuje města Odolena Voda a Veltrusy, třináct obcí, například Chvatěruby, Máslovice, Nelahozeves, Postřižín, a osm spolků, mezi nimi i spolek Za životní prostředí Úžic u Kralup.