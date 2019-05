Růst české ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,6 procenta z loňských 2,9 procenta. Předpověděla to v úterý Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V příštím roce pak očekává další zvolnění hospodářského růstu, a to na 2,5 procenta. OECD také ve své zprávě Česku doporučuje zvýšit investice do dopravní infrastruktury nebo do vzdělávání.

OECD rovněž vyzvala vládu k investicím do budoucího růstu. Zapotřebí jsou podle ní například investice do vzdělávání a do dopravní infrastruktury, zejména do silnic a dálnic, které by zemi lépe propojily s důležitými obchodními partnery. Přesně 55 procent firem uvádí, že je pro ně nedostatečná infrastruktura překážkou v rozvoji. V rámci zemí OECD jde o čtvrtou až pátou nejvyšší hodnotu. Stejně na tom je Polsko.

"Hospodářský růst zůstane v letech 2019 a 2020 silný, ačkoli zpomalí na zhruba 2,5 procenta," uvedla OECD. "Výdaje domácností se budou rychle zvyšovat díky stoupajícím mzdám a sociálním benefitům. V roce 2020 budou růst brzdit nedostatek pracovních sil a slabší poptávka ze strany obchodních partnerů," dodala.

"Odhad OECD je ještě docela optimistický a zřejmě plně nereflektuje aktuální vyhrocení obchodní války mezi USA a Čínou. Pokud takto vyhrocená situace mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami světa bude trvalejšího rázu, což nyní rozhodně nelze vyloučit, bude muset být opětovně přepsán směrem dolů i odhad letošního růst české ekonomiky," říká hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Problémy s nedostatkem pracovních sil by podle OECD mohlo zmírnit zrychleni imigračních procedur a usnadnění integrace imigrantů, například pomocí jazykových kurzů.

OECD rovněž upozornila, že export automobilů se sice dál zvyšuje, ale růst celkového vývozu zpomaluje. "To vede k oslabování podnikatelské důvěry, což zřejmě zpomalí investice," dodala.

OECD rovněž předpokládá, že růst spotřebitelských cen v letošním roce zrychlí na 2,6 procenta z loňských 2,1 procenta. V příštím roce by však měl zpomalit na 2,2 procenta.

"Inflace v poslední době nabrala na síle, ale očekává se, že pomalu zamíří k dvouprocentnímu cíli centrální banky," uvedla OECD. Předpověděla rovněž, že Česká národní banka (ČNB) bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Dodala, že další posilování koruny by mělo kompenzovat domácí inflační tlaky.