Kolaps obchodních jednání mezi Spojenými státy a Čínou a zvýšení cel na čínské zboží posunou globální ekonomiku směrem k recesi a centrální banka USA (Fed) bude muset snížit úrokové sazby do roka na nulu. Vyplývá to ze zprávy analytiků banky Morgan Stanley. Dočasná eskalace obchodního napětí se podle analytiků může obejít bez větších následků. Trvalé selhání jednání by však způsobilo vážné škody.

"Pokud se jednání zastaví, nebude dohodnuta žádná smlouva a USA zavedou 25procentní cla na zbývající dovoz z Číny zhruba za 300 miliard dolarů, vidíme globální ekonomiku směřující k recesi," uvádějí analytici. V reakci na to Fed podle analýzy sníží do jara 2020 úrokové sazby až na nulu a Čína zvýší své fiskální stimuly na 3,5 procenta hrubého domácího produktu, což odpovídá zhruba 500 miliardám dolarů (11,5 bilionu korun), a svůj cíl růstu úvěrů na 14 až 15 procent ročně.

V rámci mírnějšího scénáře, kdy cla 25 procent na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu do USA dosahuje 200 miliard dolarů, zůstanou v platnosti tři až čtyři měsíce, globální růst zpomalí o zhruba půl procentního bodu na 2,7 procenta. Analytici odhadují, že v tomto případě by Fed mohl snížit úroky o půl procentního bodu a Peking by zvýšil své stimuly na 2,25 procenta HDP, tedy 320 miliard dolarů.

Analytici Morgan Stanley rovněž varovali, že investoři by v mnoha směrech mohli podcenit důsledky obchodního napětí. Dopad na americký firemní sektor bude rozšířenější, protože Čína může zavést necelní bariéry obchodu. Vzhledem ke zpomalení globálního růstu, které bude následovat, se zhorší zisky firem ze zahraničních operací a firmy nebudou schopné plně přenést růst cel na spotřebitele. Nepřímý dopad bude také nelineární. Prudké zpřísnění finančních podmínek a nejistota v politice by zasáhla rovněž důvěru firem do takové míry, že by mohly zmrazit nebo omezit kapitálové výdaje, napsala agentura Reuters.

Na riziko globální recese podle serveru Newsweek již dříve své klienty upozornila Bank of America. "Nejhorší scénář: otevřená obchodní válka, zavedení cel na ostatní čínské zboží, odvetná reakce Číny a zvýšené riziko zavedení cel na automobily, to vše by mohlo dotlačit globální ekonomiku k recesi," uvedla v dopise Savita Subramanianová, šéfka strategie kapitálových fondů banky.

V případě mírnějšího scénáře, kdy by došlo ke zvýšení cel, ale později by Trump s Čínou uzavřel dohodu, očekává Bank of America pokles indexu S&P 500 o pět procent před prodlouženým obdobím volatility. Pokud by však došlo k úplné obchodní válce, index by podle banky v krátkodobém horizontu odepsal 5-10 procent a dlouhodobě by hrozily i výraznější poklesy.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v úterý snížila odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,2 procenta z 3,3 procenta předpovídaných v březnové prognóze. Na ekonomiku má podle ní negativní vliv především obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou. "Pokud se obchodní napětí nezmírní, bude výsledek mnohem horší, než předpokládá náš základní scénář," varoval generální tajemník OECD Angel Gurría.

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek rozhodl zařadit čínskou firmu Huawei na černou listinu a znemožnit jí nakupovat součástky bez souhlasu vlády Spojených států. Trump kvůli možnému ohrožení amerických telekomunikačních sítí vyhlásil stav nouze. Společnost Google v reakci na to omezila čínské firmě možnost používání svého operačního systému Android a spolupráci s Huaweiem omezilo i několik dalších velkých amerických firem. Mobilní telefony i síťové technologie této společnosti jsou přitom na dodávkách amerických dílů do značné míry závislé.

Server The Washington Post uvedl, že stav nouze prezident vyhlásil v době prohlubující se krize v hospodářských vztazích s Čínou. V exekutivním příkazu prohlásil, že nepřátelé Spojených států zneužívají zranitelnosti amerického telekomunikačního systému, a upozornil především na nebezpečí hospodářské a průmyslové špionáže.