Národní rozvojový fond, do jehož vzniku nutí vláda tuzemské banky, může premiér Andrej Babiš (ANO) vydávat za svůj úspěch. Finanční domy se se státem domlouvají na vzniku fondu, jenž by přispíval na stavbu školek, silnic či sociálních bytů. Úplná shoda na plánu ale stále chybí. Podle informací HN půjde o kompromis, který by na zisky bank dopadl méně a díky kterému se vyhnou zvláštní dani. Stát také počítá, že do fondu budou výhledově přispívat i jiné firmy.

Premiér Babiš v pondělí oznámil, že se dohodl se čtyřmi největšími tuzemskými bankami - Českou spořitelnou, ČSOB, Komerční bankou a UniCredit Bank -, že do samostatného fondu vloží pět až šest miliard korun. Další detaily by měla projednat pracovní skupina složená z expertů bank a státních úředníků.