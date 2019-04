Chystané spuštění nové zpravodajské televize ve spolupráci americké CNN a domácí FTV Prima je další kapitolou v rozvoji licenčního mediálního obsahu. Ten se na českém trhu vyskytuje už mnoho let mezi časopisy a v jednom případě také v rozhlase.

Objevují se ovšem dohady o tom, jestli si v Česku CNN, jež je známá věcným a profesionálním zpravodajstvím, vybrala pro zpeněžení své značky nejvhodnějšího partnera. Přístupem k televizní novinařině je CNN přeci jen bližší Česká televize. Ale jde o byznys. Aby vlastník Primy u obrazovek udržel diváky v počtech dostatečně zajímavých pro inzerenty, musí nabízet větší počet tematicky různorodých stanic. To je v době, kdy o pozornost lidí usiluje také mnoho on-line medií, pro televizní stanice hlavní cesta jak v konkurenci obstát. Totéž platí, i když díky příjmům z poplatků v menší míře, také pro veřejnoprávní televizi. Ta ale na rozdíl od Primy už vlastní zpravodajský kanál má. ČT24 je jednou ze šesti stanic v její nabídce.

CNN Prima News bude devátou stanicí Primy. Z hlediska vlastníků této druhé největší komerční televize na českém trhu (po TV Nova) jde o pokus nejen o rozšíření své sítě pro lov diváků, ale také o jistou formu jejího posílení. V současnosti má Prima několik různorodých stanic a zpravodajství může sloužit jako dočasná záchytná zastávka v rámci nabídky Primy pro diváky, kteří začnou přepínat z jedné stanice na druhou. CNN Prima News tak může prodloužit čas, který divák s Primou stráví do okamžiku, než najde jiný pro něj přitažlivý pořad ve stejné síti.

Zdroj: CNN Commercial International

Tento byznys model v Česku i na jiných trzích zatím funguje, i když překotně roste nabídka on-line videoték. V nich si sice divák může vybrat, co chce sledovat, ale často stejně skončí u starých známých a časem ověřených děl. Důkazem je 80 milionů dolarů, které loni zaplatila streamovací služba Netflix stanici CBS za prodloužení práv pro vysílání seriálu Přátelé do konce roku 2019. Přátelé jsou zkrátka stále tutovka, i když byl poslední díl natočen před 15 lety.

Tvrdé licenční podmínky

Pro Primu by nepřetržitě vysílané zpravodajství mohlo být také účinnou obranou proti ztrátě diváků v době významných událostí. Sledovanost ČT24 obvykle stoupá při povodních či jiných kalamitách. Totéž samozřejmě platí pro volby a předvolební kampaně. V tomto ohledu má ovšem současné zpravodajství Primy co dohánět. Stačí si jen vzpomenout na nešťastně zvolený formát loňské předvolební debaty mezi prezidentem Milošem Zemanem a jeho protikandidátem Jiřím Drahošem, kterou opakovaně narušovali neslušní diváci v hledišti. Moderátor Karel Voříšek svou práci nezvládl, nicméně za daných okolností to nejspíš ani nebylo možné.

Je tedy otázkou, zda český tým CNN Prima News dokáže v dostatečné kvalitě připravovat mnohem větší množství domácích zpráv, než které musí zvládnout dnešní zpravodajská redakce Primy. V případě reportáží ze zahraniční se stanice bude spoléhat na svého amerického partnera. V tom je síla CNN, ale samo o sobě to k úspěchu CNN Prima News nemusí stačit. Prima a CNN ve svém společném oznámení hovoří o tom, že chtějí novou televizi vybudovat zcela samostatně a od základu. Američané ale budou hrát hlavně roli konzultanta.

Podrobnosti dohody mezi společností CNN International Commercial, která licenci pro zpravodajskou televizi CNN smluvním partnerům poskytuje, a Primou nebyly zveřejněny. Z oznámení obou stran vyplývá, že se na realizaci dohody, včetně nastavení pravidel pro využití licence CNN českou stranou, teprve začíná pracovat. Ke spuštění vysílání česko-americké zpravodajské stanice by pak mohlo dojít do příštího jara.