Až do loňského podzimu řídil Pavel Krtek České dráhy, čtyři roky seděl na postu generálního ředitele a šéfa představenstva státní železniční firmy.

Když ho v září 2018 dozorčí rada odvolala, nevyužil nabízené možnosti, aby pokračoval na nižším postu.

Přesto přiznává, že i z povzdálí stále sleduje, co se kolem firmy děje. "Nelze se od toho úplně odstřihnout. Zamýšlím se nad firmou i proto, že teď paradoxně jezdím vlakem více než dříve," říká Krtek pro HN po svém několikaměsíčním mlčení. Jakožto dlouholetému finančnímu řediteli několika českých podniků mu na srdci leží hlavně finanční zdraví Českých drah. Všímá si některých rizik, která by v konečném důsledku mohla ohrozit rating státní firmy.

Pokud je známo, už vám skončila konkurenční doložka. Co chcete po éře v Českých drahách dělat dál?

V tuto chvíli jsem stále ještě volný. Obcházím různé headhuntery, kontakty, hledám něco, co sedí mému manažerskému profilu. Nechtěl bych určitě nějakou "trafiku", za niž bych se musel ve svém životopise stydět. Ale neřeším, o jaký by mělo jít obor. Už jsem dříve dělal v cementárnách u firmy Lafarge, také v rafinérsko-petrochemickém Unipetrolu, nebo pro investiční fondy, z toho dva roky i ve Švýcarsku. Nejsem v tomto směru nijak vyhraněný.

V minulých týdnech jste se prý ucházel o post šéfa státní ropovodné firmy MERO a postoupil do finále. Nakonec ale místo v minulých dnech získal někdejší voják, generálmajor Jaroslav Kocián. Vás České dráhy "nevyléčily" z práce pro stát?

Ne, nevyléčily. Jako manažer se musíte naučit komunikovat s akcionáři, věřiteli a zaměstnanci. To je všude podobné, ve státní i privátní sféře. I v soukromé firmě máte různé akcionáře s různými zájmy a musíte se naučit případným tlakům odolávat, jako u politiků. Coby šéf Českých drah jsem měl jednání s různými ministry a vždy i "tlaky" končily rozhodnutím - tak to předložme na valnou hromadu a když ona rozhodne, když získáme mandát, můžeme to realizovat. A takhle se snažím jednat v každém podniku.

Mohu potvrdit, že jsem se teď účastnil soutěže na šéfa firmy MERO ČR, pod kterou spadají ropovody Družba a IKL. Byla to intenzivní práce, několik týdnů jsem se tomu věnoval, a podle neoficiálních zdrojů jsem se dostal mezi poslední tři kandidáty. Výsledek pro mě nedopadl dobře, nicméně rozhodnutí ministerstva financí respektuji a vítězi blahopřeji.

Není dobré míchat dlouhé a krátké peníze

Stále sledujete, co se děje v Českých drahách, nebo jste tuto svou životní etapu už hodil za hlavu?

Nelze se od toho úplně odstřihnout. Zamýšlím se nad firmou i proto, že teď paradoxně jezdím vlakem více než dříve, když dojíždím z okraje Prahy do centra na schůzky. A to je téměř každý den. A samozřejmě mě zajímají věci, které se propírají v médiích. Pořád se to více či méně dotýká mé předchozí práce.

V červenci čeká České dráhy poměrně významná událost. Mají splatit dluhopisy emitované v roce 2012 v hodnotě kolem osmi miliard korun. Šéf dozorčí rady Petr Moos nedávno v LN uvedl, že firma "bude muset využít překlenovacího období". Překvapilo vás, že se nyní nepočítá s novou emisí dluhopisů, jak bývalo zvykem?