Ze skladů distributora léčiv ViaPharma odchází měsíčně kolem 10 milionů kusů zboží. Směřuje především do stovek lékáren sesterské společnosti Dr. Max. Ještě před pár lety si apotéky objednávaly nové zboží manuálně, jenže procházet několik tisíc druhů léků bylo zdlouhavé a nepřesné. Proto firma zavedla jednotný elektronický systém, který hlídá, co je v lékárně k dispozici, a zároveň pracuje s pravděpodobným scénářem prodeje, do kterého promlouvá řada faktorů od akcí po sezonnost. Systém je také napojený na další software, který organizuje zásoby v distribučních centrech.

ViaPharma v tomto přístupu není výjimkou. Zavádění digitálních technologií v logistice nabralo v posledních letech v Česku na obrátkách. Pomocí softwarových nástrojů lze provádět vše od sledování stavu zásob přes objednání nákladní přepravy po celém světě po sledování polohy zboží nebo nehody manipulačních vozíků ve skladu. Programy se stále více využívají v cloudu a disponují webovou nebo mobilní aplikací. Celý dodavatelský řetězec tak lze s jistou nadsázkou řídit z mobilu. Vývojáři se už ale poohlížejí i po další generaci digitálních prostředků, které pracují s umělou inteligencí nebo internetem věcí.

Základním prvkem digitalizace logistiky ale stále ještě bývá podnikový informační systém a jeho modul pro skladovou evidenci. Ten je jakýmsi pasivním pomocníkem, na rozdíl od specializovaného systému pro řízení skladu, tzv. WMS, který umí hlídat i obrátku zboží a jeho včasné doplňování nebo skladníkovi poradí, ve kterém regálu najde konkrétní produkt. Přesné statistiky neexistují, ale podle odhadu odborníků má dnes v Česku takový software třetina až polovina firem, přičemž jejich počet rychle roste.

Na tyto hlavní programy pak bývají napojené další systémy. Například pro elektronickou výměnu dat, tzv. EDI, kdy se doklady jako objednávky, dodací listy či faktury přenášejí elektronicky ve strukturované formě. Díky tomu odpadá složité přepisování dat a zrychluje se příjem zboží.

Takovýchto specializovaných aplikací existuje celá řada. Propojit všechny do jednoho fungujícího ekosystému ale stále není snadné. Velkou roli tak budou v budoucnu hrát platformy, které zajistí integraci různých aplikací. A také budou zabezpečovat spolehlivé přenosy dat.

Právě to je další stěžejní téma, které bude stále významnější s tím, jak se budou do sítí napojovat další stroje a jejich řídicí systémy. Co všechno už dnes takové sítě zvládnou, ilustruje příklad nové robotické linky pro balení zásilek z e-shopů, kterou ve svém distribučním centru v pražských Horních Počernicích nainstalovala společnost Mail Step.