Zatímco ve výrobních provozech větších průmyslových firem se roboti objevují už řadu let prakticky běžně, v logistice ještě stále nejsou příliš standardními pomocníky. To se ale v Česku začíná měnit. Ukazují to výsledky soutěže Impuls Logistika, které byly ve čtvrtek vyhlášeny na odborné konferenci Zóna Logistika v Praze.

Ve skladech a továrnách se postupně začíná objevovat i nová generace přepravních robotů, která je schopna se "sama" učit. V některých logistických centrech sice už řadu let jezdí bezpilotní vozíky podle jednoduchých magnetických pásek na podlaze, když ale narazí na překážku, zastaví se. V jízdě nepokračují ani v případě, pokud se poruší vodicí linie. V posledních letech se ale vývoj rapidně zrychlil a k navigaci se začínají používat i laserové skenery a kamery, které dávají strojům nové možnosti.

Právě za využití nejnovějšího typu přepravního robota si odnesla cenu společnost Škoda Auta. Vozík od loňska přepravuje v závodě automobilky ve Vrchlabí převodovky mezi obráběcími centry a měřicím střediskem. Pomocí navigační technologie samostatně hledá cestu napříč závodem, aniž by k tomu potřeboval zvláštní úpravy okolních prostor. Když narazí na překážku, umí samostatně najít náhradní trasu.