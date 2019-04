Léta růstu rychle změnila Česko. Za posledních pět let se výrazně proměnil také trh práce, a to zejména v průmyslu, stavebnictví, logistice nebo gastronomii. Počet zájemců o určité pozice ještě v roce 2015 výrazně převyšoval množství vypsaných míst, uběhlo ale pár let a situace je naprosto odlišná – firmy sahají po každém vhodném uchazeči. Nezaměstnanost přitom zůstává rekordně nízká. Ukazují to data o nabídce a poptávce na pracovním trhu, která sbírá Úřad práce.

Nejdramatičtější je situace ve stavebnictví. Počet vypsaných pozic pro dělníky ve výstavbě budov dvanáctkrát převyšuje počet zájemců, firmám chybí zhruba 22 tisíc lidí. Před pěti lety jich přitom byl naopak mírný nadbytek. Nedostatek je v současnosti nejvyšší v okolí větších měst, nejvíce v Praze a poté na Pardubicku, Brněnsku a Chomutovsku.

Situace se změnila i v gastronomii. V roce 2015 bylo takřka v každém regionu podstatně více uchazečů o pozici kuchaře než nabízených pracovních míst. Dnes jich napříč celou zemí chybí přes tři tisíce. Postupně ubývá i "volných" číšníků a servírek. Nadbytek jich je v některých pohraničních oblastech, ale v turisticky exponovaných okresech chybí - například na Karlovarsku a v Praze.