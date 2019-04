Tony Stark alias Iron Man létá ve svém speciálním obleku jen ve smyšlených komiksových příbězích, Richard Browning to ale dokáže i ve skutečnosti. S oblekem osazeným miniaturními proudovými motory se tento Brit dokáže pohybovat rychlostí přes 50 kilometrů v hodině a vznášet se ve výšce několika desítek metrů nad zemí. "Pokud vše půjde dobře, proletím se teď i nad Vltavou," říká Browning, který je hostem pražské konference SingularityU Czech Summit. Během jejího programu by měl v úterý odpoledne vzlétnout ze Slovanského ostrova, podletět jeden z pilířů mostu Legií a po několika desítkách vteřin zase bezpečně přistát u Paláce Žofín. "Nic složitého na tom není, takových letů už jsem absolvoval spoustu," uvádí Browning, jemuž světová média přezdívají "skutečný Iron Man".

Létající obleky nejsou nic nového. Už v šedesátých letech minulého století s nimi experimentovala americká armáda, kterou v dalších dekádách následovaly jednotky různých dobrodruhů. Čtyřicetiletý Brit se ale od svých předchůdců v mnohém liší. Kolem obleku jménem Gravity se mu podařilo vytvořit úspěšně se rozrůstající byznys. "Naše stejnojmenná firma Gravity je dva roky stará. Loni už utržila 2,5 milionu dolarů (57,5 milionu korun) a je zisková," uvádí Browning, který se předtím 16 let živil jako obchodník s ropou v britském gigantu BP.

Tisíc koní výkonu a spotřeba čtyři litry za minutu

Po práci si pro radost stavěl svůj jet pack, jak se létajícím oblekům v angličtině říká. Po 15 měsících vývoje s ním pak na jaře 2017 poprvé oficiálně vzlétl a v listopadu téhož roku se mu pak podařilo dosáhnout zápisu do Guinnessovy knihy rekordů: stal se nejrychlejším člověkem ovládajícím létající oblek, když letěl rychlosti 51,53 kilometru v hodině. Teoreticky by prý mohl letět až 360 kilometrů za hodinu a vystoupat až do výšky tří kilometrů. "Do toho se ale zatím z bezpečnostních důvodů radši nepouštím," říká. Se svým raketovým batohem proto létá jen ve výšce několika desítek metrů, a to vždy nad vodní hladinou. "To je v případě možného pádu bezpečnější. Pokud by mělo dojít k dopadu, automaticky se nafoukne i záchranná vesta," dodává.