V České databance rekordů Agentury Dobrý den je aktuálně zapsáno přes 10 tisíc údajů. Jde o paletu věcí od nejdelšího jablečného štrúdlu přes nejvíce žen v klobouku na společné fotografii po nejvíce kliků s partnerkou na zádech.

Podobné aktivity se dají "odsoudit" jako bizarní zápolení ve zbytečných věcech. Miroslav Marek, zakladatel Agentury Dobrý den, která je v Česku známá tím, že podobné rekordy zaznamenává, ale hájí tematiku kolem všemožných rekordů jako něco, co je úctyhodné a za čím je vidět velké lidské úsilí a snaha. "Co se někomu může zdát zvláštní, pro jiného je vrcholem a smyslem jeho mnohdy dlouholeté práce," říká Marek.

S mužem, který je jedním ze tří společníků Agentury Dobrý den, se potkáváme kde jinde, než ve městě rekordů v Pelhřimově. Tady je jeho království, byť doma je Marek momentálně v nedaleké obci Putimov, kde žije a kde také pravidelně nastupuje v místním pingpongovém oddíle v zápasech okresního přeboru. On říká "psí ligy". S Markem jsme si v dalším díle pořadu Endorfiny prošli to, co dnes dělá "Pejr" - jak se Pelhřimovu říká – "Pejrem", tedy stopy rekordů, a v Putimově vyzkoušeli, jak zdatným hráčem stolního tenisu patron českých rekordů a kuriozit je.

"Ročně zapíšeme kolem tří set nových údajů - rekordů a kuriozit. Každoročně pořádáme festival rekordů, tady na náměstí máme dvě sbírky s více než 500 exponáty, jež některé výjimečné počiny rekordmanů připomínají. Jsme firma na rekordy," představuje Marek svou zajímavou podnikatelskou činnost, která našla své místo na trhu hned po revoluci a slušně funguje už téměř 30 let. O rekordy je pořád zájem. Jednou z nových oblastí, které mohou být pak potenciálně i zajímavým byznysem, jsou pak firemní rekordy.