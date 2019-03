Prohlášení, že spoluzakladatel společnosti Apple Steve Jobs byl vizionář, je často opakovaným klišé. A jako takového by ho čtenář měl být ušetřen. Jenže v případě Jobse existuje tolik důkazů o jeho schopnosti vidět do budoucnosti, a navíc tyto vize srozumitelně vysvětlit, že se tomuto stylistickému prohřešku lze vyhnout jen stěží.

Už v roce 1983 popsal Jobs na konferenci v horském středisku Aspen ve státě Colorado něco, co dnes dělají prostřednictvím mobilních telefonů a počítačů miliardy lidí zcela běžně: nakupují na internetu software, aplikace, hudbu, knihy či služby. Jobs zkrátka nastínil princip budoucího App Storu čtvrt století před jeho vznikem a deset let předtím, než výrazy jako internet a on-line vstoupily do všeobecného povědomí. Z ukázky jeho prezentace, z níž se uchovala zvuková nahrávka, je patrné, že tehdy osmadvacetiletý Jobs dokázal svou vizi popsat tak, aby ho tehdejší publikum pochopilo. Konference se konala v době hluboce analogové, kdy bylo těžko představitelné, jak moc vtrhne do našich životů digitalizace a že zasáhne téměř všechny lidské činnosti.

Jestli Jobs na začátku tušil, že ve 21. století by Apple mohl být víc o službách než počítačích, není jisté. Nicméně právě na tržbách z prodeje služeb se ukazuje, že hodnota Applu už dnes tkví právě v nich, než iPhonech a dalších přístrojích, řekl Michael Olson, analytik americké investiční banky Piper Jaffray. Pokud by byl Steve Jobs ještě naživu, mohl by mít jako milovník oku lahodícímu designu s proměnou Applu problém. Jako byznysmen nikoli.

Foto obálky týdeníku Time z roku 1982

Zdroj:Time magazine