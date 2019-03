Po třech měsících nejistoty si mohou zbrojař Jaroslav Strnad a podnikatel Martin Ulčák zhluboka oddechnout. Soud v Ostravě po vleklých odkladech schválil reorganizační plán společnosti Vítkovice Heavy Machinery. A Strnad s Ulčákem tak mohou tuto hutní společnost konečně ovládnout.

Firma je v insolvenci od jara loňského roku. Společnost, která se specializuje na dodávky velkých ocelových dílů a konstrukcí, odmítly banky kvůli problémům dalších částí vítkovické skupiny podnikatele Jana Světlíka v posledních letech financovat.

Vše skončilo úpadkem a návrhem na reorganizaci v režii právě Jaroslava Strnada. Ten firmě poskytl financování a podle připraveného reorganizačního plánu by v ní měl získat 51 procent. Druhým největším akcionářem pak má být Ulčák, malou část získá výměnou za pohledávky i firma Vítkovice, a.s. Jana Světlíka.

O reorganizačním plánu se hlasovalo koncem listopadu. Všichni věřitelé byli pro s výjimkou Komerční banky. Ta zpochybnila ekonomickou situaci firmy a podle ní hrozilo, že by při reorganizaci získala za své pohledávky příliš málo.



Vše tak záleželo na soudci. Jeho rozhodnutí se čekalo už v půlce prosince, kvůli probíhajícím sporům si ale nakonec vyžádalo čtvrt roku.

Hlavní součástí reorganizačního plánu je budoucí financování společnosti. To poskytne právě Strnad. Ten VHM půjčil 76,5 milionů korun na provoz. Další vyšší stovky milionů poskytla jeho firma formou tzv. tollingového financování, tedy když funguje jako prostředník. Proplatí výrobu a finální produkty pak sama prodává zákazníkovi.



Společnost už na podzim hlásila, že se jí daří získávat klienty i navyšovat výrobu a tak udržet práci pro více než devět stovek zaměstnanců. Nevyjasněná budoucnost jí ale stále neumožňovala získávat komplikované a časově náročné zakázky s vyšší přidanou hodnotou. To by se ale nyní mohlo změnit.



"Chceme dál posílit obchod a na druhou stranu snižovat výrobní náklady. Mimo jiné bychom chtěli získat mnohem více zakázek od tradičních zákazníků, jako je SMS Group nebo Siemens, ale tak Voith, MAN Diesel nebo Rolls Royce. V průběhu roku bychom také rádi dohodli první objednávky ze Spojených států," uvedl v tiskovém prohlášení generální ředitel VHM Kurucz k reorganizaci firmy.



Vítkovice Heavy Machienry není jediná firma, kterou ze skupiny Vítkovice oba podnikatelé získali. Strnad už vlastní například Vítkovice Dopravu nebo Recycling. Ulčák pak má stavební firmu Hutní montáže nebo Vítkovice Envi, finišuje také převzetí Vítkovice Mechanika a Gearworks. Spoelčně pak také Ulčák se Strnadem chtějí získat i zbytky elektrárenské Vítkovice Power Engineering.