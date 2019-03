Český výrobce netkaných textilií PFNonwovens s továrnami ve Znojmě a Bučovicích loni zvýšil výnosy o 5,1 procenta na 6,48 miliardy korun. Čistý zisk se zvýšil téměř čtyřnásobně na 815 milionů korun díky kombinaci několika faktorů. Firma pokračuje také ve výstavbě závodu v Jižní Africe a v přípravě provozu nové linky ve Znojmě, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Jan Židek.

Na nárůst tržeb měl vliv vyšší prodej a pozitivně se projevila také vyšší cena polymerů proti předchozímu roku o více než šest procent. Rostla také EBITDA (zisk před započtením daní, úroků a odpisů) o 7,9 procenta na 1,35 milionu po očištění od přecenění opčního akciového plánu. Růst byl způsobený vyššími prodeji, zlepšením portfolia výrobků, příznivým dopadem přenosového mechanismu ceny polymerů a mírným navýšením výrobní kapacity. Stejné faktory měly vliv i na čistý zisk, dále na něj měly vliv také některé mimovýrobní faktory.

Firma pokračuje také v investicích, které by měly do budoucna zajistit vyšší objem výroby a pokrytí nových trhů. V Jižní Africe se dokončuje stavba a i montáž výrobní linky. Ve druhém čtvrtletí by měl začít testovací provoz a postupně bude nabíhat komerční výroba. Nová linka ve Znojmě má začít vyrábět ve třetím čtvrtletí.

Letos se neočekává výplata dividendy jako v předchozích letech v souladu s plány nového vlastníka R2G Rohan Czech, který většinu akcií firmy ovládl v roce 2017.

Firma zaměstnává zhruba 600 lidí, kromě závodů na Moravě má jeden také v Egyptě. Vyrábí netkané textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu pro obory hygieny, průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví a ostatní specializované sektory. Využívají se pro výrobu dětských plenek či dámských hygienických potřeb. Firma je veřejně obchodovaná na burze v Praze.