Společnost Seznam se svým vyhledávačem patří mezi společnosti, kterých se významně dotkne právě schválená evropská směrnice o autorském právu. Ta zavádí dvě důležité opatření. Pod autorské právo zahrnuje i úryvky z textů, které se objevují ve vyhledávačích a na sociálních sítích, nově by za jejich zobrazování měly sítě a vyhledávače od určitého rozsahu platit. Internetové firmy také budou muset kontrolovat, zdali na ně uživatelé nenahrávají soubory chráněné autorskými právy.

Členské země mají nyní dva roky na to, aby směrnici převedly do svých zákonů. Právě český zákon přitom bude podle Pavla Zimy, ředitele pro exekutivu a komunikaci společnosti Seznam.cz, rozhodující pro to, jak bude zobrazování zpráv na Seznamu vypadat. Společnost ale nechce stávající podobu svých služeb omezovat. Pomoci vyhovět novým pravidlům by podle Zimy měla i aktuální spolupráce s vydavateli, jejichž příspěvky se zobrazují na homepage Seznamu v rubrice Zprávy z internetu.

Zima zároveň namítá, že vydavatelé se mohli zobrazování úryvků článků ve vyhledávání bránit už nyní, a to za současných pravidel. Sami ale aktivně své weby konstruovali tak, aby se jejich zprávy ve výsledcích vyhledávání objevily.