Americká společnost Apple v pondělí představila detaily své nové zpravodajské předplatitelské služby Apple News Plus, herní předplatitelské služby Apple Arcade a nové kreditní karty. Společnost také hodlá spustit novou videoslužbu, která by měla konkurovat Netflixu, Amazonu a kabelové televizi.

Zpravodajská služba bude stát deset dolarů (zhruba 230 korun) měsíčně a bude zahrnovat zhruba 300 časopisů a několik velkých novin, včetně The Wall Street Journal a Los Angeles Times. Apple uvedl, že inzerenti nebudou sledovat čtenáře uvnitř aplikace. To je rozdíl od Facebooku a Googlu, které jsou také velkými internetovými zpravodajskými centry.

Společnost bude mít rovněž vlastní kreditní kartu MasterCard s názvem Apple Card. Karta v sobě bude mít zahrnuté mapy Applu, které budou ukazovat uživatelům, kde utrácejí peníze. Apple současně dodal, že on nebude vědět, kde uživatelé utrácejí. Karta bude bez poplatků a nabídne cash back, tedy vrácení peněz z každého nákupu, ve výši dvou procent. Do konce roku by měla být dostupná ve více než 40 zemích.

Od letošního podzimu chce Apple ve více než 150 zemích nabídnou herní předplatitelskou službu Apple Arcade pro mobilní přístroje, stolní počítače a další přístroje v domácnosti. Apple uvedl, že spolupracuje s firmami Walt Disney, Sega a Annapurna Interactive na nové herní službě, která nabídne více než 100 titulů a bude dostupná v obchodě App Store.

Televizní služba Apple TV Plus by měla přinášet původní tvorbu, a to jak zábavné pořady, tak filmy. Firma si na představení nové služby pozvala hollywoodské celebrity Steva Carella, Reese Witherspoonovou a Jennifer Anistonovou. Analytici však varují, že Apple přichází na tento trh příliš pozdě. Konkurenční služba Netflix má již 139 milionů předplatitelů po celém světě a podobné služby nabízí nebo se chystá nabízet řada dalších firem. S myšlenkou vlastní silné televize si pohrával již spoluzakladatel společnosti Steve Jobs, nestihl ji však dokončit do své smrti v roce 2011. Jeho nástupce, současný generální ředitel Tim Cook, vytvářel scénář pro novou službu téměř osm let.

Hlavní značkou a hlavním zdrojem zisku Applu je iPhone, jeho prodej však začal klesat. Firma proto hledá nové zdroje růstu a rozhodla se expandovat v oblasti digitálních služeb za předplatné. Příjmy firmy v segmentu služeb loni stouply o 24 procent na 37,1 miliardy USD. Na celkových příjmech firmy se tento sektor podílel zhruba 14 procenty, napsaly agentury AP a Reuters.