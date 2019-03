Evropský parlament v úterý rozhodne o pravidlech, kterými se bude řídit autorské právo na internetu v Evropské unii. Zástupci občanů hlasují o nové směrnici, která reaguje na užívání děl v digitálním prostředí a má potenciál výrazně změnit podmínky, za kterých bude dostupná hudba, filmy či zpravodajství skrze velké internetové firmy, jako je Facebook či Google, pod nějž vedle vyhledávače spadá i server YouTube.

Evropská komise s návrhem směrnice přišla už v roce 2016 a od té doby se o jeho konečné verzi tvrdě vyjednávalo. Podoba, o které se nyní hlasuje, je výsledkem kompromisu. Na něm se shodli příslušní ministři z jednotlivých členských zemí, zastoupení v Radě Evropské unie, a zástupci Evropského parlamentu. Nyní bude o směrnici hlasovat Evropský parlament v plenárním zasedání.

Směrnice má silnou skupinu zastánců i odpůrců. Příznivci směrnice argumentují tím, že soukromé firmy typu Googlu na porušování autorských práv přímo vydělávají. I když obsah nahrají na síť soukromí uživatelé, Facebook, YouTube ale třeba i české Ulož.to z toho mají peníze díky prodeji on-line reklamy, argumentují zastánci návrhu. A navržená opatření by měla tomuto jevu zabránit.

Podle kritiků by však opatření měla řadu negativních vedlejších důsledků a mohla by vést k cenzuře internetu či z trhu zcela vytlačit menší hráče, například drobná diskuzní fóra, které nemají pro kontrolu nahrávaných souborů takové prostředky jako on-line giganti. Opatření by tak paradoxně mohlo upevnit postavení velkých internetových firem typu Facebooku a Googlu.