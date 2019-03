S rozvojem elektromobility rostou nároky i na nabíjecí stanice. Čím silnější vůz je, tím potřebuje větší baterii a výkonnější stanici. Nabít nové vozy Audi e-tron nebo plánované výkonnější Tesly by trvalo dnes běžně používaným stanicím nepřijatelně dlouho. Firmy proto vyvíjí nabíjecí zařízení nové generace. Jednou z nich je i společnost ABB, která se v uplynulém týdnu představila na brněnském veletrhu Amper.

Současné stanice mají nejčastěji výkon okolo 50 kilowattů. S takovým výkonem dokáží pro představu nabít slabší auto typu Volkswagen Golf asi za 30 minut, u nové Audi e-tron by to trvalo až hodinu a půl. To je pro řidiče omezující.

Pokud chtějí firmy zvýšit výkon stanic, musí zvětšit i průměr dobíjecího kabelu. To je ale možné jen do určitých mezí. Proto ABB vyvinula kapalinové chlazení, které umožňuje zúžit napájecí kabel a zároveň zajistit, že kabel zvládne asi třikrát větší výkon než doposud bez toho, aby se neúměrně přehříval. Uvnitř každého kabelu je složitý systém chladících trubiček. V takzvané předávací stanici je potom čerpadlo a výměník tepla. Vyrobit takový kabel dokáže v současné době kromě ABB jen pár firem jako třeba Fastend nebo EVgo.

“Museli jsme najít jinou cestu. Technologický posun vidím v tom, že jsme dokonce zúžili dobíjecí kabely a jsou ještě menší, než které se používají u současných 50 kilowattových stanic,” vysvětluje manažer společnosti ABB Miroslav Kuželka.