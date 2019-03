Osudy rodinných firem po vstupu na burzu bývají různé. O štěstí se na kapitálových trzích obvykle pokoušejí dědicové zakladatelů. Prodej akcií na kapitálovém trhu je jednou z cest, jak mohou potomci získat peníze nejen pro své vlastní potřeby, ale také na další rozvoj jejich rodinného stříbra. Někdy dokonce opakovaně.

Příkladem je burzovní příběh výrobce džínsových oděvů Levi’s, podle kterého se v Česku i v dalších zemích vžilo pro kalhoty ze silné bavlněné látky pojmenování levisky. Ve čtvrtek se společnost Levi Strauss & Co. po více než třiceti letech vrátila na newyorskou burzu NYSE. V historii firmy, která sahá do poloviny 19. století, bylo možné její akcie kupovat a prodávat na NYSE jen mezi lety 1971 a 1985. Při prvním vstupu na burzu získala firma prodejem menšinového podílu akcií zhruba 50 milionů dolarů. Při čtvrtečním návratu na burzu to bylo více než desetkrát tolik za zhruba čtvrtinu akcií výrobce levisek.