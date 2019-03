Čeští nábytkáři mají za sebou další rekordní rok. Odvětví roste nepřetržitě už osm let v řadě. Pomohl mu v tom rostoucí export, ale i domácí spotřeba, která poprvé překonala předkrizová čísla.

Podle Asociace českých nábytkářů a společnosti Apicon Consulting vzrostla výroba v roce 2018 na celkových 46,34 miliardy korun. To je zhruba o 1,6 miliardy více než v roce 2017.

"Je to solidní nárůst. Je vidět, že nábytkářský průmysl si dokáže poradit s nedostatkem pracovníků ve výrobě," komentuje vývoj tajemník Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš. Firmy si podle asociace pomáhají investicemi do automatizace a robotizace. Lukeš ale upozorňuje, že vzhledem k orientaci českých výrobců na export bude do budoucna záležet také na vývoji kurzu české koruny.

Úspěch českých nábytkářů se opírá právě o vývoz do zahraničí. Loni podle asociace podniky za hranicemi prodaly nábytek za 28,6 miliardy korun, což je oproti roku 2017 nárůst o 1,4 miliardy.

Více než třetina exportu míří do Německa, jehož ekonomika v poslední době zpomaluje. Podle Lukeše se tím ale nábytkáři příliš neznepokojují. "Je ale jisté, že žádný růst netrvá věčně," dodává. Je to právě dobrý poměr mezi kvalitou a cenou, který českým výrobcům otevírá možnosti německého trhu, míní Lukeš.