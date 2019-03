Měnový výbor americké centrální banky (Fed) ve středu podle očekávání nechal základní úrokovou sazbu beze změn v rozmezí 2,25 až 2,50 procenta. Letos se úrokovou sazbu nechystá zvedat vůbec a v roce 2020 plánuje jen jedno zvýšení o čtvrt procentního bodu. Na rok 2021 pak opět žádné zvýšení základní úrokové sazby neplánuje.

V prohlášení zveřejněném po dvoudenním zasedání Fed uvedl, že v září přestane snižovat své dluhopisové portfolio, což je krok, který by měl pomoci udržet úrokové sazby dlouhodobě nízko. Podle některých analytiků by centrální banka letos mohla dokonce přistoupit ke snížení základní úrokové sazby, pokud by americká ekonomika výrazně zpomalila.

Fed loni zvýšil základní úrokové sazby čtyřikrát, naposledy na svém prosincovém zasedání.

Vyjádření Fedu o úrokových sazbách je podle agentury AP dramatickým přitvrzením jeho plánu být ohledně dalšího zvyšování sazby "trpělivý". Pauza ve zvyšování úrokové sazby je reakcí na zpomalení americké a globální ekonomiky. Trh práce v USA zůstává podle vyjádření Fedu stále silný, ve čtvrtém čtvrtletí ale zpomalil růst ekonomické aktivity, uvedla banka.

Od základní úrokové sazby Fedu se odvíjejí úvěrové náklady podniků i spotřebitelů. To znamená, že s růstem sazeb vklady v bankách bývají více úročeny, zatímco dlužníkům se prodražují půjčky. Americký prezident Donald Trump centrální banku v minulosti několikrát vyzýval, aby úroky nezvedala a nesnižovala tak hospodářský růst.