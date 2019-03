Dohodnout se na odchodu z Evropské unie vypadá zatím jako nemožný úkol. Britští poslanci už potřetí odmítli návrh dohody, a když měli sami hlasovat, co by si přáli, neshodli se na jediném vlastním návrhu. Umění vyjednávat nehraje prim jen v politice, ale i na pracovišti. Proto server Quartz připomněl 32 kroků, které už dříve sepsali odborníci z Harvardovy univerzity, jak se správně připravit na vyjednávání.

"Z mojí zkušenosti spousta lidí vstupuje do konfliktu bez předešlé přípravy," říká Douglas Stone přednášející na právnické fakultě Harvardovy univerzity, kde se věnuje vyjednávání. "Lidé mají tendenci reagovat na něco, co udělá druhá strana nebo položí podbízivou otázku a doufají, že oponent je dostatečně hloupý na to, aby se jim podrobil," dodává.