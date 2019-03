Už při nejbližším domácím utkání české fotbalové reprezentace s Brazílií v Edenu koncem března se bude čepovat Staropramen. A tak by to mělo být na zápasech českého národního týmu minimálně do konce kvalifikace na mistrovství světa 2022.

Nové čtyřleté spojení oznámili zástupci druhého největšího tuzemského pivovaru a Fotbalové asociace České republiky na úterní tiskové konferenci.

Finanční náležitosti kontraktu se obě strany dohodly nezveřejňovat. Podle odhadů může jít až o nižší desítky milionů korun ročně.

Do roku 2017 přitom platilo 20 let spojení - když pivo a fotbal, tak Gambrinus. Alespoň tedy v rovině sponzoringu reprezentace a zároveň nejvyšší tuzemské fotbalové ligy. "Rozhodli jsme se neuplatnit opci na pokračování sponzorství. Zatímco v průběhu času sponzoři přicházeli a odcházeli, pivovar vytrval po celou tu dobu, ale současná situace přiměla i tak stabilního partnera, aby přehodnotil svůj postoj," znělo v oficiálním prohlášení společnosti Plzeňský Prazdroj, které značka Gambrinus patří, v létě 2017. Podle neoficiálních komentářů vadila vedení Prazdroje image korupčního prostředí, které se fotbalu stále nedařilo zbavit. Gambrinus sice u fotbalu zůstal, ale pouze na úrovni amatérů a podporuje projekty spojené víc s fanouškovstvím.

Na ligové úrovni zatím místo po Gambrinusu vyplněné není. To, jaké pivo se bude na stadionech čepovat, mají ve svých rukou kluby. A nabídka je pestrá. Například na Bohemians jsou k dostání Krušovice, v Olomouci Litovel.

Titulárním partnerem ligy se pak po Gambrinusu a krátkých epizodách firem e-pojisteni.cz a HET stala loni na podzim Fortuna. Kolik tato sázková kancelář do fotbalu dává, rovněž nebylo zveřejněno. "Investice nešla jen směrem akvizice pozice titulárního partnera, ale také do dalších projektů na aktivaci tohoto spojení. Nový web, fanouškovské soutěže, eventy, koupili jsme k tomu práva na streamy zápasů. Jde o další desítky milionů korun," uvedl v dřívějším rozhovoru pro HN generální ředitel Fortuny Česká republika David Vaněk.