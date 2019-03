Investoři i šéfové světových firem se v současnosti nejvíce obávají recese. Průzkumy ukazují, že až 82 procent investorů se připravuje na hospodářské zpomalení, zatímco dalších 73 procent recesi očekává v příštích dvou letech. Je to důkazem stále rostoucího pesimismu nejen ve Spojených státech. Strach přitom může případnou krizi uspíšit nebo vyvolat.

Mezi negativní faktory, které ovlivňují mínění investorů, je zpomalování spotřeby v Číně. Právě to třeba bývalý hlavní ekonom investičně bankovní společnosti Goldman Sachs Jim O’Neill považuje za nejdůležitější faktor světové ekonomiky. Běžní Číňané vyměňují drahé iPhony za levnější telefony, odkládají nákupy nových automobilů a také již tolik necestují.

Ekonom z Kalifornské univerzity v Los Angeles Roger Farmer říká, že sice recese zatím bezprostředně nehrozí, ale že nechybí mnoho, aby naplno udeřila. Nebezpečí vidí v dalším zpomalení čínské ekonomiky nebo v politickém napětí mezi Čínou a Spojenými státy i Evropou. Dalšími příčinami může být brexit nebo imigrační krize. "Každý z těchto problémů může v určitém okamžiku vyvolat paniku," upozornil Farmer.

S obavami z recese souvisí i škrty, kterými se jednotlivci i firmy snaží předejít budoucím problémům. Domácnosti šetří a firmy omezují výdaje i za cenu možného propouštění zaměstnanců. Například automobilka General Motors nabídla téměř 18 tisícům zaměstnanců dobrovolné odkupy akcií firmy, čehož využili dva tisíce z nich. Následně propustila 14 tisíc pracovníků. "Nemůžeme si dovolit čekat na to, jaké dopady bude mít současná situace v průmyslu, v Číně, v bankovnictví nebo v mezinárodním obchodu a teprve pak reagovat," uvedla automobilka v prohlášení, které citovala televize CNBC.

Jak ale upozorňuje server Quartz, postupné omezování, které nyní může vypadat rozumně, může naopak způsobit přesně to, čeho se snaží všichni vyvarovat. Když spotřebitelé i podniky začnou utrácet méně, vytváří to podmínky, které mohou způsobit propad. Namísto toho, aby úsporná opatření zabránila nástupu recese, tak ji spíše způsobí. U každé domácnosti a u každé firmy jde o logický krok, celku jako takovému to však uškodí.