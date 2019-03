Železniční dopravu v České republice čeká v následujících letech radikální změna. Vlakové linky už nebudou automaticky provozovat České dráhy, ale dopravci, kteří zvítězí v jednotlivých soutěžích. RegioJet brněnského podnikatele Radima Jančury chce v těchto soutěžích uspět a České dráhy na některých tratích nahradit. I České dráhy už se ale na tendry připravují a plánují masivní obnovu vozového parku.

Soutěže plánuje ministerstvo vypsat postupně, tak aby uzavřelo smlouvy mezi lety 2020 a 2033. Ještě před nimi vyhlásilo několik neformálních "rozstřelů", díky kterým na rychlíkových linkách vyjedou soukromí dopravci už dříve. Na začátku roku ale ministerstvo dopravy "rozstřely" zastavilo a od prosince tohoto roku objednalo dopravu u Českých drah. Co na to majitel RegioJetu říká? A s čím plánuje v soutěžích uspět?

HN: Ministerstvo teď přestalo dělat takzvané rozstřely, tedy jakési neformální soutěže. Místo toho zadalo provozování několika linek dálkové dopravy od letošního prosince napřímo Českým drahám. Co to pro RegioJet znamená? Nejste vlastně rádi, že se můžete v klidu připravovat na opravdové soutěže do budoucna?

V tuto dobu by už bylo nesmyslné dělat rozstřel, abychom měli jen osm měsíců na zajištění provozu. My jsme nabídky posílali už minulý rok v dubnu. Předpokládám, že ministerstvo nebo vláda, která schvaluje harmonogram, splní své sliby a v půlce letošního roku vypíše opravdovou soutěž.

HN: Tyto soutěže budou postupně probíhat až do roku 2033, kdy má být každá trať v Česku vysoutěžená. Jak si představujete RegioJet v roce 2033?

Chci se koncentrovat jen na železnici. Myslím, že RegioJet bude v úplně jiné pozici, i když se dnes může jevit jako malá společnost oproti Českým drahám.

HN: Chcete se ve výběrových řízeních zaměřit spíše na regionální, nebo dálkovou dopravu?

Zaměření nemáme, ale preferuji dálkovou dopravu. Servis, který nyní máme v nedotovaných vlacích, chceme zavést i do dotovaných vlaků. Ten má smysl pouze v dálkové dopravě. Na regionálních tratích se dá zařídit jen moderní čistý vlak, wi-fi a fungující toalety. Stevard roznášející kávu na lokálkách nemá místo.

HN: Šéf Českých drah Kupec tvrdí, že soukromí dopravci nekalkulují do soutěží všechny náklady. Jedná se například o zálohy při mimořádných situacích či periodické opravy vlaků. Nemůže se stát, že po letech provozu budete chtít další peníze například na údržbu?

Pan Kupec stále hledá chyby v někom jiném. Všichni dopravci počítají se všemi náklady. My máme velké zálohy. Potřebujeme patnáct souprav, ale máme osmnáct lokomotiv. To odpovídá zálohám ve výši 20 procent.

HN: Takže v případě poruchy vlaku nevyjedou náhradní autobusy?

Ne. Máme dost záloh. To platí třeba pro Ústecký kraj, kde máme sedm souprav, ale jezdit jich bude vždy jen šest. Kdyby dopravce neměl zálohy, dostane přísné sankce a výpověď ze smlouvy, což by pro něj byla katastrofa.