Klasické tuzemské banky s kamennými pobočkami a českými vlastníky dosud žádnou velkou díru do světa neudělaly. Jedna česká softwarová firma už ale druhým rokem staví digitální banky na klíč ve Spojených státech.

Banking Software Company (BSC) vyrostla na vývoji specializovaných počítačových programů pro banky, které se chtějí digitalizovat. V poslední době si její služby kupují také nováčci, kteří v bankovnictví teprve hodlají prorazit. Podle spolumajitele a generálního ředitele BSC Petra Koutného jsou ale klasické banky stále ve výhodě. "Mají klienty, jen se musí naučit je správně obsloužit v digitálním světě," říká Koutný v rozhovoru pro HN.

Tradiční banky se už léta snaží vypořádat s digitalizací, která ovlivnila takřka veškeré lidské činnosti. Do digitalizace investuje také česká splátková společnost Home Credit ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Home Credit je aktivní v mnoha zemích a v některých, včetně Ruska, potřebuje bankovní licenci. Nicméně jak Home Creditu tak dalším hráčům na trhu dýchají na krk v posledních letech čistě internetové banky, které obvykle zprvu začínaly jako poskytovatelé platebních služeb. V Evropě je v současnosti nejvýraznější britsko-litevská společnost Revolut.

Protože se tyto nové projekty chovají jako technologické start-upy zaměřené na finance, vžilo se pro ně pojmenování fintech. Ale s tím jak rozšiřují své služby, které rozsahem dohánějí nabídku klasických bank, začíná se pro ně používat nové pojmenování: neobanky. Ty k existenci potřebují kromě bankovní licence už jen robustní software pro zprávu účtů a transakce, který klienti nevidí, a uživatelsky přívětivé aplikace pro mobilní telefon, tablet a počítač, které zákazníci naopak vidí a používají. Revolut svou bankovní licenci platnou po celé Evropské unii získal loni v prosinci od litevské centrální banky. S takovou výbavou se mohou neobanky typu Revolut vydat na lov klientů, kteří dosud patřili klasickým bankám.

BSC svůj software vyvíjí v Česku a Rusku, ale prodává jej bankám a finančním institucím hlavně v západní Evropě, Asii a Spojených státech. V Česku její služby využívají kromě jiných také Moneta Money Bank, Air Bank, Home Credit či Raiffeisenbank. "V Česku se tradičním bankám daří jejich fintech rivalům odolávat. Neúspěch tu zažil jen jeden digitální bankovní projekt, kterým byla on-line banka Zuna založená Raiffeisenbankou,"vysvětluje Koutný.

HN: Co podle vás musí tradiční banky udělat, aby je nástup neobank nepřeválcoval?

Investice do skvělého softwaru a aplikací nestačí. Je to velmi drahé a bez velkého množství klientů, které dokážete rychle nabrat to lze těžko celé finančně ustát. Potřebujete mít a udržet vztah se zákazníkem, ne jen umět brutálně ořezat díky drahému softwaru náklady na bankovní transakce. V Německu existují dva skvělé projekty mobilních a online bank – N26 a solarisBank. Obě investovaly velké peníze do softwaru a ukázalo se, že se jim to nevrací. Rozhodly se proto začít své technologie nabízet ostatním bankám, které sice patřičný software nemají, ale zato mají zákazníky.