Propojíme celý svět a budeme sdílet své životy. To bylo zjednodušeně řečeno hlavní krédo Facebooku v minulých patnácti letech. Soukromí neexistuje, tvrdil dokonce zakladatel firmy Mark Zuckerberg, dnes čtyřiatřicetiletý miliardář, podle posledního žebříčku Forbesu 8. nejbohatší člověk světa. Později z této odvážné teze sice couval, ale i tak bylo sdílení asi tím nejdůležitějším, co nejpoužívanější sociální síť definovalo.

Teď by to mělo být ještě jinak. Jestliže Zuckerberg ještě nedávno přirovnával Facebook k hospodě nebo náměstí, kde každý může mluvit s každým, je pro něj dnes sociální síť s 2,3 miliardy aktivních uživatelů "digitálním ekvivalentem obýváku". Jinými slovy se očekává, že se ten hlavní "život" nebude na Facebooku odehrávat veřejně, ale spíše v soukromých konverzacích.

Zuckerberg to napsal ve svém poměrně rozsáhlém blogovém postu publikovaném ve středu. "Když přemýšlím o budoucnosti internetu, věřím, že komunikační platformy respektující soukromí budou důležitější než dnešní otevřené platformy. Soukromí dává lidem svobodu být sami sebou a propojuje je víc přirozeně," napsal.

Šéf Facebooku si uvědomuje, že jeho "vynález" získal v posledních letech přesně opačnou pověst. "Chápu, že si hodně lidí myslí, že Facebook nemůže, anebo dokonce ani nechce platformu založenou na soukromé komunikaci budovat," píše a vysvětluje to tím, že i historicky se Facebook zaměřoval spíše na otevřenější sdílení. "Ale my jsme opakovaně ukázali, že umíme nabídnout služby, které lidi chtějí. A to včetně soukromých zpráv a tzv. stories," dodal.

Facebook má za sebou neklidné a poměrně neúspěšné období. Akcie vcelku výrazně spadly po sérii skandálů, zejména když se loni v březnu ukázalo, že externí agentury sbíraly bez povolení soukromá data 87 milionů uživatelů a když pak v září získali hackeři privátní údaje dalších 30 milionů lidí.

Nedůvěra k Facebooku vedla k odchodu řady uživatelů, sice ne masovému, ale i tak kampaň #deletefacebook silně rezonovala jak v sociálních, tak tradičních médiích. A když k tomu připočteme velký tlak na Facebook v Evropě v rámci snahy regulovat "big tech" firmy, mezi které se řadí i Google nebo Apple, vyjdou nám z toho vskutku turbulentní časy.

Osobně to Marka Zuckerberga "stálo" skoro 9 miliard dolarů, o které se podle nejnovějšího žebříčku světových miliardářů, zveřejněného ve středu, podle Forbesu zmenšilo jeho odhadované jmění. Z pátého místa se tak v žebříčku nejbohatších lidí světa "propadl" až na osmé. Facebook nicméně zůstává supersilnou, úspěšnou společností s kapitalizací téměř půl bilionu dolarů.