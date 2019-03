Praha se nedávno stala sedmým nejbohatším regionem Evropské unie. Ekonomicky dominuje zbytku republiky a znát je to i na cenách. Zatímco v Praze člověk zaplatí za láhev Pepsi v průměru 25 korun, na východní Moravě vyjde o pět korun levněji. Vůbec nejdražší oproti zbytku republiky je ale v Praze bydlení a služby. V souhrnu tak má Pražan téměř o pětinu vyšší náklady, než činí průměr za celou zemi.

Hospodářské noviny sesbíraly data týkající se cen potravin, služeb, bydlení nebo dopravy za rok 2018 a spočítaly, jaké cenové hladiny přibližně panují v jednotlivých krajích republiky. Na prvním místě s nejvyšší cenovou hladinou se suverénně umístila Praha. Pokud by existoval průměrný Čech nakupující za průměrné ceny, měla by jeho tisícikoruna v Praze hodnotu jen málo přes 800 korun. Jinak řečeno, v Praze by si za svou tisícikorunu koupil o pětinu méně než ve svém průměrném Česku. Slabší by o několik desetikorun byla tisícikoruna i v Jihomoravském, Středočeském a Plzeňském kraji.