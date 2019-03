Kylie Jennerová (21)

Kylie Jennerová se již v deseti letech začala objevovat v úspěšném televizním seriálu Keeping Up with the Kardashians, který dokumentoval osobní a profesní život její rodiny. Později se začala po vzoru svých nevlastních sester Kim a Khloé Kardashian věnovat modelingu. Ve svých šestnácti letech byla listem The Times zařazena mezi nejvlivnější teenagery na sociálních sítích. Podle listu New York Post je také jedním z nejvlivnějších lidí v módním průmyslu. V současné době chodí se známým americkým rapperem Travisem Scottem.