Dílčí vítězství si připsali miliardáři Peter Kadas a Zdeněk Bakala, dřívější majoritní vlastníci společnosti NWR. Londýnský vrchní soud rozhodl, že nemusí vracet dividendy, které si jejich společnost CERCL Mining vyplatila v letech 2011 a 2012 z NWR. Jednalo se tehdy o 12 miliard korun. Kadas s Bakalou (ten vlastní i společnost Economia, která vydává HN, pozn. red.) tehdy ve firmě vlastnili 63,65 % akcií, zbytek se obchodoval na burze.

Společnost CERCL se na anglický soud obrátila sama, a to ze dvou důvodů. Na jedné straně se chtěli oba podnikatelé ochránit proti tomu, aby po nich zmiňované miliardy nemohl požadovat soudem určený britský likvidátor zkrachovalé NWR. Druhým důvodem je ale česká linka celého příběhu.

Jediným aktivem NWR byly ostravské doly OKD, které zkrachovaly a prošly insolvencí. Jejich insolvenční správce Lee Louda obvinil oba podnikatele i jejich firmy z toho, že si vypláceli příliš vysoké dividendy a tím přivedli firmu do úpadku. Požádal proto soud, aby rozhodl, že schválení dividend z let 2011 a 2012 bylo právně neúčinné.

CERCL Mining tvrdí, že kvůli místní příslušnosti CERCL i NWR jsou pro posouzení dividendy hlavní anglické soudy. „Důkazy u soudu jednoznačně prokázaly, že NWR platně rozhodovala a řádně vyplácela dividendy. OKD a Lee Louda měli možnost řádně uplatnit své nároky u pravomocného soudu v Anglii, což neudělali. Zároveň měli možnost se tohoto případu naplno účastnit, což rovněž neučinili. Evidentně jim není příjemné u soudu mimo Českou republiku tvrdit, že by zisková společnost neměla vyplácet dividendy,“ uvedl v tiskovém prohlášení ředitel společnosti CERCL Derk Stikker.

Sám anglický soudce nicméně ve svém rozsudku tak jednoznačný není. Jeho rozhodnutí prý bude pro české soudy přínosné tím, že jim poskytne pohled anglického soudu na právoplatnost dividend, které se řídily anglickým právem (The Czech court will have the benefit of the English court's view on the lawfulness of the (English law governed) NWR Dividends). Dál ale celou věc už příliš nekomentuje.

Sám Lee Louda k celé věci mlčí. „K živým kauzám se nebudu vyjadřovat,“ říká. Podle zdroje HN blízkému insolvenčnímu správci si nicméně s rozhodnutím anglického soudu příliš starostí nedělají. „Ty naše žaloby nebyly podány v Anglii, ale v Česku. Ve vztahu k českým sporům tak rozhodnutí anglického soudu nemá prakticky žádný význam,“ říká.