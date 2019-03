Americká společnost Tesla představí sportovně-užitkový vůz (SUV) Model Y 14. března. Model Y je zhruba o deset procent větší než Model 3 a bude také o deset procent dražší. Na twitteru to oznámil šéf společnosti Elon Musk.

Model Y, being an SUV, is about 10% bigger than Model 3, so will cost about 10% more & have slightly less range for same battery