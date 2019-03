Recept na úspěch společnosti Apple je prostý a dobře známý. Neztrácej čas vymýšlením něčeho zcela inovačního. Vezmi to, co už objevil někdo jiný před tebou, a vylepši to, aby se z toho mohl stát hit. Když to nevyjde nebo je třeba přijít s něčím novým, zopakuj celý postup od začátku.

Apple nyní chce dotáhnout k dokonalosti vynález, se kterým původně přišli v roce 2010 dva Slováci – podnikatel v digitální reklamě Marcel Vašš a novinář Tomáš Bella. Dočasně se k nim v počátcích připojil jako konzultant také publicista a autor HN Miloš Čermák. Jejich vizí bylo zavést do té doby nevyzkoušený systém pro zpoplatnění digitálního obsahu novin, časopisů či zpravodajských serverů. Cílem bylo spojit do jednoho předplatného nabídku více poskytovatelů obsahu najednou. Inspirací pro ně byly kabelové a satelitní televize, které za jedno předplatné umožňují sledovat více kanálů. Z myšlenky vznikla služba Piano Media, která na Slovensku nabídla přístup na zpoplatněné weby většiny tamních vydavatelství. Piano Media ale předběhla svou dobu. Zavedení platebních bran srazilo vydavatelům návštěvnost jejich webových stránek. Protože výdělky z on-line reklamy, které se od návštěvnosti odvíjejí, bývaly tehdy stále ještě zajímavé, začali vydavatelé Piano opouštět a své weby opět odemykat.