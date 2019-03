V číslech českého exportu, který měl minulý rok hodnotu 3,6 bilionu korun, představuje Afrika jen malý zlomek. Vstup na stále ještě poměrně rizikové trhy chce podpořit i český stát. Do Afriky se opět chystá také český premiér Andrej Babiš, který loni v prosinci navštívil Maroko, jež patří spolu s Jihoafrickou republikou a Egyptem ke třem hlavním destinacím pro české zboží.

Podle náměstka pro ekonomickou diplomacii Martina Tlapy dokáže ministerstvo zahraničí přes Českou rozvojovou agenturu profinancovat studii proveditelnosti a byznys plány pro podniky, které se zajímají o vstup na africký trh. "U přípravných fází je maximum 250 tisíc korun, u těch realizačních až pět milionů v průběhu tří let. Vždy však jde nejvýše o polovinu celkových nákladů," řekl HN Tlapa.

Ministerstvo zahraničí podle něj postupně v Africe opět otevřelo dříve zrušené ambasády. Nově se Česká republika chystá otevřít velvyslanectví v africkém Mali, kde působí i česká vojenská mise.

HN: Jaký význam má Afrika pro českou ekonomickou diplomacii?

Pro vládu i podnikatele je důležité, aby Česko s Afrikou dělalo větší obchody. Odhodlání vlády je klíčové, protože bez vládní podpory se v Africe dělá byznys docela těžko. Zatím tvoří celá Afrika v kontextu celkového českého exportu necelé jedno procento. I tak v absolutních číslech a cenách vývoz oproti začátku 90. let stoupl 18 krát (loni to bylo téměř 48 miliard korun - pozn. red). Zájem českých podniků o ekonomické mise v Africe roste.

HN: Na jaké africké trhy se české firmy snaží proniknout?

Pro firmy je dostupná a relativně známá severní Afrika. Na jihu vyčnívá Jihoafrická republika, která je největším obchodním partnerem. Zajímavá, ale hodně obtížná je určitě subsaharská Afrika. My máme ambici přivézt na kontinent české firmy, které by tam dlouhodobě působily i investovaly. Česko má také zájem, aby Afrika prosperovala a lidé odtamtud neodcházeli do Evropy. To je další rovina.

HN: Tedy nejen ekonomický motiv, ale i snaha zabránit migraci?

Nejde o výměnný obchod ve stylu my vám dáme peníze a vy si nechte migranty a podepište readmisní dohody. Smysl má podpořit prosperitu afrických zemí. Inspirací v tom je německá strategie pro Afriku. Česko tady musí více finančně pomáhat i posilovat bilaterální vztahy.