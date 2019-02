Plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel, jejichž ruští majitelé na firmu před měsícem podali návrh na insolvenci, prodlouží odstávku výroby až do konce roku. Výroba se zastavila 1. ledna, odstávka měla skončit ve čtvrtek. Vedení podniku se na poslední chvíli domluvilo s odbory na prodloužení odstávky až do konce prosince, zároveň přistoupilo na požadavek odborů a podepsalo prodloužení kolektivní smlouvy rovněž do konce roku. ČTK to ve čtvrtek řekla předsedkyně podnikových odborů Ivanka Smolková.

Podle insolvenčního rejstříku dluží Pilsen Steel více než stovce věřitelů přes pět miliard korun. Vůči zaměstnancům zatím nemá žádné závazky, vyplatila jim i lednové mzdy. Zaměstnanci jsou teď doma za 75 procent náhrady mzdy, tak by to mělo pokračovat i dál v době odstávky. Odboráři doufají, že majitelé budou mít prostředky na to, aby více než 600 zaměstnancům mohli jejich náhrady vyplatit.

Odbory po vedení požadovaly prodloužení současné kolektivní smlouvy, která garantuje pracovníkům základní sociální jistoty a benefity. Smlouva měla končit 31. března a vedení firmy až dosud její prodloužení nechtělo podepsat. "Dohodli jsme se na prodloužení odstávky do konce prosince 2019 výměnou za prodloužení kolektivní smlouvy. Situace nás vůbec netěší, ale v té současné situaci jsme neměli moc manévrovacího prostoru," řekla Smolková. Vzhledem k tomu, že dohoda padla na poslední chvíli, není podle ní vyloučené, že někteří zaměstnanci se o prodloužení odstávky nedozvědí a v pátek půjdou do práce.

"V provozech ale nejsou základní podmínky pro důstojný výkon práce a ani hygienické podmínky, které by odpovídaly našim zákonům," řekla před týdnem Smolková.

Soud ještě nejmenoval insolvenčního správce firmy a zatím přijímá přihlášky pohledávek věřitelů.

Pilsen Steel už v roce 2013 odvrátil konkurz a v roce 2014 prošel soudem povolenou reorganizací. Vlastníkem stoprocentního obchodního podílu firmy je ruský podnikatel Igor Šamis. Podnik má zatím přerušené financování od banky VEB Kapital, dceřiné firmy ruské státní Vněšekonombanky.