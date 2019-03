Kvůli postupnému otevírání trhu s železniční dopravou se ze národního dopravce musí stát konkurenceschopný hráč na trhu. Podle generálního ředitele Českých drah Miroslava Kupce tomu má pomoci lepší řízení firmy, nové vlaky a také vyřešení historických břemen. Dráhy dodnes musí ze svého rozpočtu držet třeba strategické zálohy, nebo se starat o historická vozidla. To se má ale už brzy změnit. Od státu bude za tyto služby firma chtít zaplatit. Kupec zároveň kritizuje soukromé dopravce za to, že do nákladů nekalkulují například náklady na mimořádné události

HN: Na konci tohoto roku vám končí většina smluv s kraji. Už víte, kolik linek jste obhájili a o kolik jste přišli?

Vypadá to dobře. Samozřejmě, že o některé linky přijdeme, ale v tuto chvíli reálně odhadujeme, že to budou jen jednotky procent. Je potřeba říci, že kraje také navyšují výkony osobní železniční dopravy. Takže na některých tratích vypravíme více vlaků. Když prohrajeme jednu linku, která z hlediska rozsahu kilometrů je naprosto marginální, všude se o tom píše, jak České dráhy prohrály. Když ale ty výkony sečtete a porovnáte je mezi sebou tak to bude pro ČD ztráta v jednotkách procent.

HN: A v jakém stavu jsou ta jednání s kraji?

Stále probíhají a kvůli nejasným pravidlům se bohužel prodlužují. My ale musíme v polovině dubna závazně rezervovat kapacitu na tratích. Pokud nebudeme mít uzavřenou smlouvu s krajem, tak bychom šli do podnikatelského rizika. V každém případě to už s kraji řešíme.

HN: A co u dálkové dopravy? Ztratili jste několik linek. Například mezi Brnem a Bohumínem vyjede Regiojet.

V dálkové dopravě jsme přišli zhruba o 8 procent.

HN: Co uděláte se zaměstnanci, které nebudete potřebovat? Chystáte nějaké propouštění?

Nechystáme. Nepropustíme jediného zaměstnance z provozu. Ani vlakové čety, ani strojvedoucí. Je potřeba si uvědomit, že nám v průměru chybí 150 strojvedoucích. Pracuje se tedy s asi dvacetiprocentní přesčasovou prací. Personál, který ušetříme, přesuneme jinam.