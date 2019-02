Investiční skupina Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta vstupuje do restauračního byznysu, se kterým by ráda prorazila do světa.

Rockaway koupil menšinový podíl ve společnosti Manifesto Holding, která od loňska provozuje stejnojmenný gastronomicko-kulturní projekt na dočasně nevyužívaném pozemku v centru Prahy poblíž Masarykova nádraží.

Po zimní pauze otevře Manifesto v polovině března na stejném místě opět několik desítek restaurací, bister či obchůdků v upravených kontejnerech. Pozemek patří společnosti Penta Investments, která zde plánuje v budoucnosti po získání povolení postavit obchodní a kancelářské centrum.