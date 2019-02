Podle nejnovější studie většina ekonomů předpokládá, že ve Spojených státech přijde recese do dvou let, píše server Washington Post. Zhruba polovina z 280 dotázaných ekonomů v průzkumu National Association for Business Economics očekává propad do konce dalšího roku. Okolo 75 procent dotázaných věří, že se tak stane do konce roku 2021. Jen 11 procent respondentů si myslí, že se recese Spojeným státům v dalších dvou letech vyhne.