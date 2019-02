Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených podle serveru Quartz států žádá, aby soudce obvinil šéfa Tesly Elona Muska z pohrdání soudem. Musk podle ní porušil dohodu, kterou s komisí vyjednal v říjnu, kdy mu hrozil nedobrovolný odchod z čela společnosti. A nyní kvůli tweetu, který zavinil propad akcií společnosti Tesla zhruba o pět procent, je Muskova pozice znovu nejistá.

Musk se v rámci dohody o urovnání zavázal, že nebude na Twitteru zveřejňovat informace s možným dopadem na akciový trh, pokud nejprve nedostane souhlas hlavního právníka Tesly.

Komise podala v pondělí k federálnímu soudu v Manhattanu stížnost, ve které tvrdí, že Musk dohodu porušil tweetováním nepřesného odhadu budoucí výroby automobilů Tesla. V tweetu z 19. února prohlásil, že automobilka v roce 2019 vyrobí 500 000 vozů. "Znovu vypustil nepřesnou informaci, kterou si na jeho Twitteru může přečíst kdokoliv z jeho 24 milionů sledujících, mezi kterými jsou i novináři, a tato nepřesná informace je ve finále přístupná komukoliv, kdo má přístup na internet," tvrdí komise.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019 — Elon Musk (@elonmusk) 20. února 2019

Jazyk stížnosti naznačuje, že komise tentokrát nejspíš neplánuje Muskovi odpustit tak lehce jako posledně, kdy na Twitter napsal, že přemýšlí nad stažením akcií Tesly z veřejného obchodování. Bez potvrzení či odmítnutí obvinění tehdy souhlasil s pokutou 40 milionů dolarů (903 milionů korun), kterou zčásti zaplatila Tesla a zčásti samotný Musk. Také odstoupil z role předsedy představenstva, generálním ředitelem však zůstal.

Komise požadovala, aby Tesla "s respektem k právu pana Muska se veřejně vyjadřovat zvýšila kontrolu nad jeho vyjádřeními, která obsahují nebo mohou obsahovat důležité informace o společnosti Tesla". Musk již loni odmítl myšlenku, že by všechny jeho tweety měly procházet kontrolou. Tvrdil, že jediné tweety, které tímto rozhodnutím budou dotčeny, jsou ty, které by přímo mohly ovlivnit cenu akcií společnosti Tesla. Na otázku, jak by právníci Tesly mohli identifikovat potenciálně závadné tweety, když jim nebude umožněno tweety před publikací číst, Musk jen pokrčil rameny. "Tak možná občas udělám nějakou chybu, kdo ví," řekl. "Nikdo není dokonalý," dodal.