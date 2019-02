Bohatí Američané platí ve srovnání s většinovou populací nízké daně. V pondělním rozhovoru s finanční televizí CNBC to řekl miliardář Warren Buffett. Připustil, že na daních platí málo i on. V rozhovoru Buffett opět kritizoval kryptoměnu bitcoin a za chybu označil investici do společnosti Kraft Heinz. Do důchodu se ale zatím nechystá.

Buffett, který je šéfem investiční společnosti Berkshire Hathaway, kritiku bitcoinu proti minulosti ještě zvýšil. Podle něj nemá vůbec žádnou hodnotu a je to v podstatě blud, který láká šarlatány. Buffett je dlouhodobým kritikem bitcoinu a označil ho mimo jiné za jed na krysy, fatu morgánu či tulipány - podle tulipánové horečky v Nizozemsku v 17. století, která se stala jednou z nejstarších spekulativních bublin.

Osmaosmdesátiletý Buffett není ve své skepsi vůči bitcoinu sám. Kritizují ho také podnikatelé, například Bill Gates, ekonomové Nouriel Roubini a Robert Shiller či manažeři fondů Ray Dalio a Howard Marks. Proti bitcoinu vystupoval ostře i generální ředitel banky JPMorgan Chase Jamie Dimon. JPMorgan se tento měsíc stala první velkou bankou, která spustila vlastní kryptoměnu pro přeshraniční platby.

Buffett v rozhovoru také uznal, že Berkshire zaplatila příliš mnoho za převzetí firmy Kraft a on sám zřejmě nesprávně posoudil určité aspekty. Berkshire a brazilská firma 3G Capital se v roce 2015 spojily a zorganizovaly spojení firmy Kraft Foods Group s výrobcem kečupů H. J. Heinz. Nyní vlastní zhruba polovinu sloučené firmy Kraft Heinz. Ta minulý týden oznámila, že musela zaúčtovat vysoké odpisy a že její účetnictví zkoumá americká Komise pro cenné papíry a burzy. Výrazně snížila i dividendu. V pátek akcie firmy klesly o více než 27 procent.

Buffett už dlouho volá po zvýšení daní pro bohaté Američany. Tentokrát uvedl, že bohatí podle něj platí nízké daně, což způsobuje, že bohatí se stávají bohatšími a lidé s nejvyššími příjmy bohatnou mnohem rychleji než zbytek populace. To vytváří efekt sněhové koule. Jeho nejnovější komentář přichází v době, kdy se ukazuje, že daňová reforma republikánů přinesla obrovské výhody bohatým a firmám díky snížení daní. Američané ze střední třídy a nízkopříjmové domácnosti však nadále bojují se stagnujícími příjmy a rostoucími náklady, upozornil server CBS News. Někteří zákonodárci proto volají po zvýšení daní pro bohaté.

Buffett rovněž poznamenal, že jeho potenciální nástupci Greg Abel a Ajit Jain od roku 2018, kdy se stali členy správní rady Berkshire, odvedli skvělou práci. Buffett se ale zatím do důchodu nechystá. Jain dohlíží na pojišťovací aktivity konglomerátu, zatímco Abel na ostatní obchodní operace.