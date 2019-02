České firmy od začátku roku ve Velké Británii méně investují. Velcí exportéři se také předzásobují či stahují některé své agendy z ostrovů do kontinentální Evropy. Vyplývá to z informací podnikatelských svazů a agentury CzechTrade. Dovoz z Británie se v posledních měsících propadá. V prosinci klesl již o 35 procent meziročně, za celý rok pak o 16,4 procenta. Český export na ostrovy se loni snížil na úroveň roku 2015, když klesl o 2,5 procenta, uvádí Český statistický úřad.

"Registrujeme zejména dotazy k britskému automobilovému průmyslu, kdy firmy reagují na jistý propad výroby, který je zčásti přisuzován nejistotě spojené s brexitem. Zároveň firmy vykazují menší ochotu investovat větší sumy peněz, například do aktivit jako veletrhy a výstavy," uvedl vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně Martin Macourek. Řada britských firem podle něj uvažuje o přesunu sídla do EU, spíše však do finančních center jako je Frankfurt a Dublin či do Holandska než do ČR.

Podle Hospodářské komory řada firem veřejně nepřizná, že se na brexit nepřipravuje, aby neztratila kredit před veřejností i před konkurencí. "Pravdou je, že nějaké strategické plány "B" či "C" si mohou dovolit jen velké firmy, které do Británie (přímo či nepřímo) vyváží značnou hodnotu své produkce. Takové společnosti již přistoupily k některým krokům, jako je předzásobení, změny dodavatelů nebo stáhnutí některých agend z Británie do kontinentální Evropy," dodala hlavní analytička komory Karina Kubelková.

Cla, ale mnohdy i několikahodinové zdržení zboží na hranicích patří k nejhorším variantám, které firmy mohou očekávat v případě brexitu bez dohody. "Firmy se ale obávají například i toho, jak se bude vyvíjet britská certifikace pro dovoz produktů nebo administrativa DPH a spotřební daně. Pokud britské certifikační orgány vydaly nějaké homologace platné v celé EU, co nastane po odchodu z EU?" ptá se Eva Veličková ze Svazu průmyslu a dopravy.

Kvůli odchodu Británie z EU bez dohody by české firmy mohly přijít přibližně o 30 miliard korun. Další desítky miliard by celá ekonomika ztratila kvůli nižším firemním investicím. Varianta vystoupení z EU bez dohody by pro podnikatele znamenala překážky v podobě cel, navýšení administrativy, pomalejší logistiku spojenou s pevnou hranicí nebo odlišné regulace.

Britové se pro odchod své země z EU vyslovili v referendu v roce 2016. Vystoupení Británie je naplánováno na 29. března letošního roku. Britská premiérka Theresa Mayová sice s EU připravila dohodu o podmínkách brexitu, parlament ji však odmítl. Odchod Spojeného království z EU bez jakékoliv dohody je proto stále reálnou variantou.

