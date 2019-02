Nový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček už vybral náhradu za čtyři z pěti krajských ředitelů odvolaných zejména kvůli kůrovcové kalamitě. Jednoho z nich, Pavla Ruse, už oficiálně jmenoval šéfem ředitelství v Teplicích. Řediteli dalších uvolněných oblastí by se podle dobře informovaných zdrojů z podniku měli stát šéf prostějovských městských lesů Tomáš Vrba ve Frýdku-Místku, výrobní ředitel Vojenských lesů Libor Strakoš ve Zlíně a nynější člen topmanagementu státních lesů Pavel Indra v Šumperku. Vedení státní firmy zatím jména odmítlo komentovat.

"Potvrdit můžu jen Pavla Ruse v Teplicích, kterého pan ředitel v pondělí jmenoval krajským ředitelem. V ostatních krajích by měli být ředitelé známí do 1. května, jejich jména oznámíme během března a dubna," uvedla tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Výjimkou je podle ní krajské ředitelství v Českých Budějovicích, kde ještě neproběhlo výběrové řízení a uzávěrka pro zasílání přihlášek byla toto pondělí. "Tam zatím datum, do kdy bude ředitel vybrán, není známo," dodala mluvčí. Pavel Rus přichází na krajské ředitelství z jiné pozice uvnitř podniku, byl roky šéfem Lesní správy Litvínov.

Zajímavější jsou další přestupy. Pavel Indra, který bude šéfem v Šumperku, oblasti nejsilněji zasažené kalamitou, je od 5. listopadu na postu ředitele lesního a vodního hospodářství celého podniku Lesy ČR. Důvod jeho náhlého přesunu do Šumperku není zřejmý, hovoří se o zdravotní příčině. Podle nejčastěji zmiňované spekulace uvolňuje Indra místo pro ředitele pražských lesů Vladimíra Krchova, o jehož chystaném konci v pražské firmě se již nějaký čas mezi lesníky hovoří. V lesích ČR působí Indra už řadu let, ředitelem lesního a vodního hospodářství podniku byl už v roce 2013. Dříve jako prezident šéfoval České asociaci podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH). Působil jako topmanažer Hanušovické lesní, dceřiné společnosti CE WOOD, která s Lesy ČR vedla miliardovou arbitráž. Jednou už v Šumperku krajským ředitelem Lesů ČR byl.