Pokud americký prezident Donald Trump uvalí cla na dovoz aut a autodílů ze zemí Evropské unie, může v Česku přijít o práci až 25 tisíc lidí, což je víc než půl procenta všech zaměstnanců. Celkově česká ekonomika může utrpět ztráty až ve výši půl procenta hrubého domácího produktu. Tedy zhruba 26 miliard korun.

Vyplývá to z výpočtů Vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomická studia. Jeho odhady cituje a doplňuje analýza českého ministerstva průmyslu a obchodu, kterou mají HN k dispozici.

Ministerští úředníci navíc přišli s odhady dopadů Trumpových cel na přímý český vývoz do Spojených států.

Pokud by tato cla odpovídala těm, o kterých se uvažuje například v nové severoamerické dohodě NAFTA, tedy smlouvě o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou, mohl by být zasažen český vývoz do Spojených států v hodnotě skoro 750 milionů eur, což jsou skoro dvě miliardy korun.

Nepřímé dopady by byly mnohem vyšší a mohly by dosáhnout zmiňovaných zhruba 26 miliard korun.

Zatím ale není jisté, jestli Washington cla na země EU uvalí.

"Spojené státy jsou pro Česko nadále klíčovým partnerem, je to největší exportní destinace Česka mimo Evropskou unii," upozorňuje ministerstvo průmyslu. Případné uvalení dovozních cel na auta a autodíly by tedy na českou ekonomiku mělo výrazné dopady.